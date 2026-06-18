Nach dem Busunglück sprechen die Haimhauser Grundschul-Rektorin und der Koordinator des Kriseninterventions-Teams darüber, wie die Kinder mit dem Tod ihres Mitschülers umgehen.

Eine Woche nach dem Schulbusunglück bei Ampermoching, bei dem ein Zweitklässler starb, spricht erstmals die Rektorin der Grund- und Mittelschule Haimhausen, Cornelia Stock, über das Ereignis, das über die Grenzen des Landkreises Dachau hinaus Menschen erschütterte. Gemeinsam mit Tim Grawe, dem Regional- und Landeskoordinator des Kriseninterventions- und -bewältigungsteams bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (KIBBS), schildert sie, was die betroffenen Kinder, Familien und Lehrkräfte seit dem Unfall stützt – und wie die Schule nun lernt, mit Trauer und Trauma umzugehen.