Jeder kann Leben retten - das steht hinter der bundesweiten Initiative "Woche der Wiederbelebung". Das Helios Amper-Klinikum Dachau lädt aus diesem Anlass am Mittwoch, 18. September, zum großen Aktionstag rund um die Themen Herz und Wiederbelebung ein. Ob Reanimationsschulungen, Führungen durch das Herzkatheterlabor oder durch ein begehbares Herzmodell - die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm.

Mit bis zu 100 000 Fällen pro Jahr zählt der plötzliche Herztod zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Obwohl jeder Mitbürger helfen könnte, bleiben viele untätig. Um Laien auf Notfallsituationen vorzubereiten und die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen, veranstaltet das Helios Amper-Klinikum Dachau am 18. September einen Aktionstag im Foyer des Klinikums. Von 10 bis 16 Uhr erklären Experten den Besuchern die Grundlagen der Reanimation und beantworten alle Fragen rund ums Herz.

Das optische Highlight des Aktionstags ist ein begehbares Herzmodell. Kinder und Erwachsene sind eingeladen, das Innere des 2,05 Meter hohen, 2,32 Meter breiten und 3,68 Meter langen Herzmodells zu erkunden. "Dort können sie den akustischen Herzschlag wahrnehmen und lernen, die Funktionen des Herzens und verschiedene Krankheitsbilder zu verstehen", sagt Axel Strehle, Oberarzt in der Kardiologie. Neben Führungen durch das Herzmodell bietet das Team der Fachabteilung Kardiologie Rundgänge durch das Herzkatheterlabor an. Interessierte haben dort die Gelegenheit, die modernen Bildgebungsverfahren und Behandlungsmethoden der Herzmedizin kennenzulernen.

Tritt bei einem Menschen ein Herzstillstand ein, muss diese Person unverzüglich reanimiert werden - denn bei einem Herzstillstand entscheiden nur wenige Minuten über Leben und Tod. Experten der Nothilfe erläutern Interessierten am Aktionstag die Grundlagen der Reanimation und erklären, an welchen Warnsignalen diese Notfallsituation erkannt und wie Hilfe angefordert werden kann. "Das Wissen um die Wiederbelebung ist bei Laien oft nur gering", sagt Thomas Horst, der die pflegerische Leitung der Notaufnahme am Helios Amper-Klinikum Dachau inne hat. "Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vergeht wertvolle Zeit", erklärt der Fachmann. "Die Überlebenschance hängt also auch davon ab, wie schnell umstehende Menschen Erste Hilfe leisten." Am Aktionstag wird an Übungspuppen simuliert, wie durch einfache Sofortmaßnahmen jeder zum Lebensretter werden kann.

Die Mitarbeiter der Dachauer Notaufnahme sind für die Notfallschulung speziell ausgebildet und verfügen über ein Zertifikat der American Heart Association, eine Institution mit der weltweit höchsten Akzeptanz in der Wiederbelebungsmedizin. Die Woche der Wiederbelebung läuft vom 16. bis 22. September. Sie ist eine Initiative des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten e.V., der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. sowie der Stiftung Deutsche Anästhesiologie. In dieser Woche sollen Laien durch verschiedene Aktionen aufgeklärt und motiviert werden, sich mit den wenigen Schritten, die lebensrettend sein können, vertraut zu machen.