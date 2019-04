8. April 2019, 22:16 Uhr Amper-Klinik Dachau Helios will mehr Wohnungen bauen

Die Klinik will damit Personal gewinnen. 20 Pflegekräfte sollen neu eingestellt werden

Das Helios Amper-Klinikum versucht, den Pflegenotstand in Dachau zu lindern. Laut Geschäftsführer Gerd Koslowski sollen in den nächsten Monaten 20 Pflegekräfte eingestellt werden. Außerdem möchte Helios auf dem Klinikareal bis zu 120 neue Wohnungen für Mitarbeiter schaffen. Diese überraschenden Nachrichten präsentierte Koslowski den Kreispolitikern in einer Ausschusssitzung.

Eigentlich wollte er den Kreisräten über die Tätigkeiten des Klinikbeirates berichten. In diesem Gremium, deren Errichtung der Kreistag im Sommer beschloss, sitzen neben dem Klinikchef unter anderem Vertreter der Fraktionen, Landrat Stefan Löwl (CSU) sowie eine Patientenfürsprecherin und ein Betriebsrat. Der Beirat soll die Geschäftsführung beraten und Kontakt mit Behörden und öffentlichen Körperschaften halten. Bisher haben die Mitglieder zweimal getagt. In den Sitzungen habe man sich auch mit der Situation des Pflegepersonals befasst, so Koslowski. Neben dem Beirat soll nun zusätzlich eine Ombudsstelle entstehen. Dorthin können sich Patienten und Angehörige wenden, wenn sie auch nach Austausch mit dem offiziellen Beschwerdemanagement des Klinikums weiterhin Gesprächsbedarf haben. Ansprechpersonen sind die langjährige Stationsleiterin Heike Varga und der Präsident des Verbandes der Leitenden Krankenhausärzte in Deutschland, Michael A. Weber. Geplant ist, dass die beiden Experten noch im April ihre Arbeit aufnehmen.

Viel mehr als für die Tätigkeiten des Beirates interessierten sich die Kreisräte aber für die Bedingungen für Pflegekräfte und Patienten des Klinikums. Sie wollten wissen, was Helios unternimmt, um mehr Personal im Pflegebereich einzustellen. "Es sieht so aus, dass es in den nächsten Monaten besser wird", sagte Koslowski. 20 Einstellungen seien geplant. Das Klinikum könne viele Auszubildende nach ihrer Lehre übernehmen. "Das sieht gut aus." Man versuche, "so gut es geht", die Aufnahmebereitschaft aufrecht zu halten. Dafür müsse das Verhältnis zwischen Patienten und Pflegekräften so sein, dass die Arbeit für das Personal schaffbar sei. "Das ist eine Gratwanderung." Mit dieser Problematik hätten aber viele Kliniken im Münchner Umland zu kämpfen. Ein Hindernis ist der angespannte Wohnungsmarkt.

Der Betriebsratsvorsitzende Martin Tobies berichtete in der Ausschusssitzung, dass schon Bewerber abgesagt hätten, weil sie keine Wohnung gefunden hätten. Geschäftsführer Koslowski kündigte vor diesem Hintergrund an: "Wir werden die Zahl unserer Wohnungen erhöhen." Demnach plant Helios mit 70 bis 120 neuen Personalunterkünften auf dem Klinikareal.

Weniger auskunftsfreudig zeigte sich Koslowski dagegen beim Thema Kündigungen und Fehlzeiten. Nach deren Zahl hatte Marese Hoffmann (Grüne) gefragt. Koslowski konnte aber keine konkreten Zahlen nennen. Auch auf das Ergebnis einer angekündigten Mitarbeiterbefragung müssen die Kreisräte noch warten. Diese soll laut Koslowski in den nächsten Monaten durchgeführt werden.