22. Februar 2019, 22:04 Uhr Ampel missachtet Lkw erfasst Radfahrerin

Eine 42-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15.40 Uhr in der Münchner Straße leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau mit ihrem Fahrrad die Straße auf Höhe des MVZ queren und missachtete dabei eine rote Ampel. Gleichzeitig war ein 55-Jähriger mit seinem Lkw auf der Münchner Straße unterwegs. Er erfasste das Fahrrad am Hinterreifen, wodurch die 42-Jährige stürzte. Der Schaden beträgt circa 500 Euro.