25. Februar 2019, 22:06 Uhr Am Wochenende Typisierungsaktion für dreijährige Öykü

Die dreijährige Öykü ist vor einem halben Jahr an einer seltenen Form von Leukämie erkrankt. Ihre Familie tut alles dafür, um für Öykü einen passenden Stammzellspender zu finden. Ihre Großcousine aus Dachau organisiert deshalb zusammen mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) am Sonntag, 3. März, von 11 bis 16 Uhr im Bürgertreff Ost am Ernst-Reuter-Platz 1a eine Typisierungsaktion. Die Stiftung ist mit einem Team vor Ort und nimmt alle interessierten Besucher, die gesund und zwischen 17 und 45 Jahre alt sind, in ihre weltweit vernetzte Stammzellspenderdatei auf. Die Typisierung dauert nur wenige Minuten und wird per Blutabnahme durchgeführt. Es werden wenige Milliliter Blut abgenommen. Weitere Informationen findet man unter www.akb.de.