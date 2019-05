31. Mai 2019, 21:56 Uhr Am Vatertag Rentner stürzt betrunken vom Rad

Ein 79-jähriger Mann aus Olching ist am Vatertag betrunken von seinem Fahrrad gefallen. Der Rentner war gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg in der Gadastraße unterwegs, als er laut Polizei ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Polizeibeamten stellten am Unfallort bei dem Olchinger Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.