18. September 2018, 22:03 Uhr Am Sonntag Zum Gedenken an Max Mannheimer

Film und Gespräch im Cinema Dachau erinnern an den Zeitzeugen

Am Sonntag, 23. September, ist es zwei Jahre her, dass Max Mannheimer im Alter von 96 Jahren verstarb. Zu seinem zweiten Todestag erinnert eine Filmvorführung mit Filmgespräch an den Holocaust-Überlebenden, Präsidenten der Lagergemeinschaft Dachau und unermüdlichen Mahner gegen das Vergessen. Zu einer Kino-Matinée im Cinema Dachau wird auch Eva Faessler, Mannheimers Tochter erwartet. Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau Gabriele Hammermann und Björn Mensing von der evangelischen Versöhnungskirche werden ein Gespräch moderieren zwischen Mannheimers Vertrauter Schwester Elija Boßler aus dem Kloster Karmel und Michael Bernstein sowie Marina Maisel. Beide haben Regie geführt beim Film "Dachauer Dialoge", der erst im vergangenen Jahr fertig gestellt wurde und nun im Cinema Dachau gezeigt wird.

"Dachauer Dialoge" ist ein Film über die nicht alltägliche, tiefe Freundschaft zwischen Schwester Elija Boßler aus dem Karmel Heilig Blut Dachau und Max Mannheimer. Der Film dokumentiert ein Zwiegespräch des ungleichen Paares im Oktober 2015, etwa ein Jahr vor Mannheimers Tod.

Schwester Elija Boßler, geboren 1943, lebt seit mehr als fünfzig Jahren als Ordensschwester im Kloster Karmel Heilig Blut in Dachau direkt neben dem ehemaligen Konzentrationslager. 1988 lernte sie Max Mannheimer kennen und war ihm bis zu seinem Tod enge Vertraute. Regelmäßig organisierte sie mit ihm Ausstellungen seiner Gemälde, die er als ben jakov schuf. Max Mannheimer überlebte die Konzentrationslager in Theresienstadt, Auschwitz, Warschau, Dachau, Karlsfeld und Mühldorf, bevor er 1945 befreit wurde. Jahrzehntelang berichtete er als Zeitzeuge von seinem Schicksal, kämpfte für ein angemessenes Erinnern und trat gleichzeitig als Versöhner auf. Er wurde vielfach für sein Engagement ausgezeichnet.

Die Filmvorführung beginnt um 11.30 Uhr. Neben Mannheimers Tochter, den Regisseuren und Elija Boßler nimmt auch Albert Michael Meinhardt teil. Er ist Sohn Holocaustüberlebender und vertritt die Liberale jüdische Gemeinde München Beth Shalom. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) hat seine Teilnahme zugesagt. Max Mannheimer war seit 2011 Ehrenbürger der Stadt Dachau.