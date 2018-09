28. September 2018, 21:56 Uhr Am Sonntag Vernissage im Rathaus Erdweg

Bilder von Hilde Vinzenz und Gerda Müller werden im Rathaus Erdweg ausgestellt. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 30. September. Die Liebe zur Malerei entdecken Hilde Vinzenz und Gerda Müller erst in späten Jahren. Die ersten Fertigkeiten in der Aquarellmalerei erwirbt Hilde Vinzenz durch Kurse bei Ursula Kirschner. Gemeinsame Weiterbildungen mit Gerda Müller folgen bei Manfred Übbing, ebenfalls Aquarellkünstler. Auch die Acrylmalerei interessiert beide. Bei Gudrun Kohut erlernen sie die unterschiedlichsten Techniken und Ausdrucksformen der Acrylmalerei.

Hilde Vinzenz malt seit 2010 mit Vorschulkindern in verschiedenen Kindergärten. In Kursen an der VHS Erdweg gibt sie ihr Wissen an Kinder und Erwachsene weiter. Ebenso sind ihre Malkurse für Kinder und Jugendliche fester Bestandteil des Ferienprogramms der Gemeinde Erdweg. Beginn der Vernissage ist um 11 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 28. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses.