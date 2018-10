28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Am Samstag Herbstkehrung in Petershausen

Der Sommer ist vorüber, nun fällt wieder das Laub von den Bäumen. Der Start in den Herbst ist daher auch alljährlich mit Arbeit verbunden. Deshalb werden im Gemeindegebiet von Petershausen am Samstag, 10. November, die Straßen im Bereich Obermarbach, Mittermarbach, Freymann, Oberhausen, Sollern und Ziegelberg gekehrt. Im übrigen Gemeindegebiet werden die Straßen am Montag und Dienstag, 12. und 13. November, durch eine beauftragte Firma gekehrt, wenn es die Witterung zulässt und nicht schon der erste Schnee liegen sollte. In diesem Zusammenhang werden die Grundstücksbesitzer von der Gemeinde darum gebeten, vorher ihre Bürgersteige zu kehren.