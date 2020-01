Das Giftmobil kommt am Samstag, 11. Januar, zum Recyclinghof in Dachau Ost in der Otto-Hahn-Straße. Von 9 bis 13 Uhr können dort Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgegeben werden. Angenommen werden etwa Holzschutzmittel, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lösemittel, Fotochemikalien, flüssige Lackreste und Reinigungsmittelreste aus dem Haushalt. Weitere Informationen unter Telefon 08131/741469.