18. September 2018, 22:03 Uhr Am Samstag Fahrradtour für Neubürger in Dachau

Der Fahrradclub ADFC bietet eine Neubürgertour an, die auch für ältere Bürger interessant ist. Start am Samstag, 22. September, ist um 14 Uhr am Vorplatz des Dachauer Bahnhofs. Der ADFC will viele Menschen dafür begeistern, Dachau mit dem Rad zu entdecken. Dachau, die Stadt der kurzen Wege und die angrenzenden Gemeinden bieten viele Möglichkeiten, Freizeit- und Alltagserledigungen per Rad zu tätigen. Die Tour führt auf Radwegen zu interessanten Zielen wie Bücherei, Schwimmbad, Einkaufszentrum und Schulen. Die Teilnehmer erfahren alles Wichtige rund um die Radwege in Dachau. Die Tour ist ein kostenloser Service des ADFC Dachau und dauert etwa zwei Stunden mit anschließender Einkehr.