8. August 2019, 22:03 Uhr Am Samstag Der SV Sulzemoos holt Papier ab

Der SV Sulzemoos bittet die Anwohner, ihr Altpapier am Samstag, 10. August, zur Abholung bereitzustellen - am besten am Hauseingang zur Straßenseite hin. Von 8 Uhr an werden die gebündelten Packen vom Verein eingesammelt. Die Packen sollten nicht in Plastiktüten verstaut werden. Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher, Kataloge und ähnliches im Gemeindegebiet Sulzemoos. Nicht akzeptiert werden Kartonagen, Verpackungsmaterial und Pappe jeder Art. Zudem kann das Papier am Sammeltag zwischen 9 und 11 Uhr direkt am Bauhof in Sulzemoos angeliefert werden, dann muss es nicht gebündelt werden.