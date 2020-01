Die Jugendabteilung des SV Sulzemoos führt auch dieses Jahr wieder innerhalb des Gemeindegebietes Sulzemoos Altpapiersammlungen durch. Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher, Kataloge und Ähnliches. Nicht gesammelt werden laut Pressemitteilung Kartonagen, Verpackungsmaterial und Pappe jeder Art. Die erste Altpapiersammlung wird am Samstag, 11. Januar, durchgeführt, weitere Sammlungen finden dann jeden zweiten Samstag im Monat statt. An den betreffenden Tagen bittet der SV Sulzemoos um Bereitstellung des Altpapiers am Abholtag morgens bis 8 Uhr gebündelt am Hauseingang zur Straßenseite, wo es im Laufe des gleichen Tages noch abgeholt wird. Ausdrücklich wird darum gebeten, dabei keine Plastiktüten zu verwenden. Das Papier kann auch weiterhin am Sammeltag zwischen 9 und 11 Uhr direkt am Bauhof in Sulzemoos angeliefert werden.