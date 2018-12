5. Dezember 2018, 21:39 Uhr Am Markt Indersdorfer S-Bahnhof Exhibitionist belästigt Schülerinnen

Die Polizei fahndet nach dem Täter mithilfe von Bildern, die die Überwachungskameras in der S-Bahn festgehalten haben

Mehrere Schülerinnen sind am S-Bahnhof Markt Indersdorf Opfer eines Sexualstraftäters geworden. Die Bundespolizei sucht nun mithilfe von Bildern aus den Überwachungskameras der S-Bahn nach dem Mann und bittet Zeugen um Mithilfe.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ereigneten sich die Straftaten bereits gegen Mittag am Donnerstag, 22. November. Die Mädchen waren auf dem Nachhauseweg von der Schule und warteten auf die S-Bahn, als der bislang Unbekannte vor ihnen sein Geschlechtsteil entblößte. Laut Polizeibericht sollen auch andere Reisende die Tat beobachtet haben. Begleitet wurde der Täter von zwei weiteren Männern, die ihm laut Zeugenaussagen dabei zusahen. Vorab soll der Mann eine der Schülerinnen verbal sexuell beleidigt haben.

Die Überwachungskameras der S-Bahn haben die Bilder aufgenommen. (Foto: Bundespolizei)

Nachdem die Mädchen zuhause angekommen waren, hat eine der Schülerinnen ihrer Mutter von dem Vorfall berichtet. Die besorgte Frau informierte umgehend die Polizei. Auf Nachforschungen an den Schulen in Mark Indersdorf meldeten sich weitere Eltern bei der Polizei. Auch ihre Töchter waren am besagten Donnerstagmittag im Bereich des S-Bahnhofes Opfer des Mannes geworden. Laut Videoaufzeichnung stieg er mit seinen Begleitern um 13.08 Uhr in die S-Bahn in Richtung Dachau. Die Überwachungskamera in der S-Bahn liefert nicht nur ein Bild des Täters, sie dokumentiert auch sein weiteres auffälliges Verhalten. Die Aufnahmen zeigen, dass der Gesuchte in der Bahn mehrmals das Gespräch mit einer jungen Frau suchte. Und letztlich mit dieser in Streit geriet. Die Frau ist der Polizeiinspektion München bisher ebenfalls unbekannt. Am Münchner Hauptbahnhof verließen die drei Männer kurz vor 14 Uhr die S2 in Richtung Erding.

Ein Bild des Täters. (Foto: Bundespolizei)

Nach der Beschreibung der Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen Mann südosteuropäischen oder arabischen Aussehens. Er ist schlank, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare und trug zur Zeit der Aufnahme einen Dreitagebart. Sein Alter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit senkrechten weißen Streifen, einem schwarzen Blouson und weiße Sneakers mit roten Streifen. Auf seinem Kopf trug er verkehrt herum eine schwarze Baseballkappe und um den Hals eine Goldkette.

Wer den Mann erkennt sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Bundespolizei München unter 089/51 55 50-111 oder mit jeder anderen Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.