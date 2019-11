Zwei Konzerthöhepunkte des "Free the Jazz Festivals" des "Jazz e. V. Dachau" gehen am kommenden Wochenende über die Bühne. Am Freitag, 8. November, tritt das Quintett um die legendäre Pianistin und Komponistin Aki Takase in der Kulturschranne auf und "zeigt, dass Jazz nichts von seiner Dynamik, Spielfreude und Spaß verloren hat", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit ihrem jungen Kollegen Daniel Erdmann am Saxophon, DJ Illvibe aka Vincent von Schlippenbach an den Turntables (Produzent unter anderem von Seeed und Marteria), Johannes Fink am Bass und Dag Magnus Narvesen am Schlagzeug hat sie sich profunde und experimentierfreudige Musiker an ihre Seite geholt, um neue musikalische Welten zu bereisen. Am Samstag, 9. November, gibt die Gruppe The Young Mothers ein Konzert in der Schranne. Die Musiker aus Austin/Texas spielen mit zwei Schlagzeugen, einem Vibrafon, einer Trompete mit Electronics, einem E-Bass und einer E-Gitarre. Hinzukommt der Gesang aus drei Männerkehlen. Beide Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Es gibt zudem eine After-Show-Party. Daneben ist eine Ausstellung mit Werken des SZ-Fotografen Toni Heigl zu sehen. Seine Bilder nehmen den Betrachter mit auf einen Streifzug durch das 20-jährige Bestehen des "Jazz e. V. Dachau". Weitere Informationen finden Interessierte unter dem Link www.jazzev.de.