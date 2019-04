9. April 2019, 21:47 Uhr Am Donnerstag Probealarm im Landkreis Dachau

In zahlreichen Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern werden am Donnerstag, 11. April, um 11 Uhr Sirenen ausgelöst, die einen Heulton von einer Minute Dauer abgeben. Das teilt das Landratsamt mit. Der Landkreis Dachau besitzt kein fest aufgebautes Sirenenwarnsystem. Um die Bevölkerung im Einsatzfall trotzdem warnen zu können, wurden vom Landkreis mobile Sirenenanlagen beschafft und bei verschiedenen Hilfsorganisationen stationiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Pasenbach und Sittenbach beteiligen sich am Sirenenprobealarm und werden um 11 Uhr vor den Feuerwehrgerätehäusern den Heulton auslösen. Anschließend werden die Feuerwehren durch die Ortschaften fahren und währenddessen noch einige Male den Heulton auslösen.

Dieser Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Parallel zum Sirenenprobealarm wird auch über die Warn-App Nina auf Smart-Phones oder Tablets eine Testwarnung für den Landkreis verschickt. Die App zeigt auch die amtlichen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und lokale Hochwasserinformationen an, sowie allgemeine Notfalltipps und Verhaltenshinweise in Gefahrensituationen. Nina wird im Bereich der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck als reine Warn-App vor akuten Gefährdungslagen verwendet. Das hat zur Folge, dass es längere Zeiträume geben kann, in denen keine Meldungen über die App versandt werden. Das Landratsamt empfiehlt, die App dennoch installiert zu lassen.