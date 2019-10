Mit der Programmiersprache Scratch lernen Kinder und Jugendliche Grundlagen der Programmierung und Informatik. In einem viertägigen Workshop am Mintcampus Dachau (MCD) wird in kleinen Teams gearbeitet. In vier Kurseinheiten entwickeln die Schüler verschiedene Anwendungen: Von interaktiven Grußkarten über Spiele bis hin zu einem eigenen Quiz. Am Ende haben die Schüler wichtige Kompetenzen im Umgang mit dem Computer und ein Grundverständnis dafür, wie Computerprogramme funktionieren und entstehen. Im Kurs kann auch der "Scratch-Pass" erworben werden. Der MCD plant einen Scratch-Club ein zu richten, dieser "Pass" ist dann die Voraussetzung, um dort Mitglied werden zu können. Teilnahmevoraussetzungen sind ein Mindestalter von neun Jahre und Besuch mindestens der vierten Klasse. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Der Kurs wird an vier Terminen durchgeführt und dauert jeweils 90 Minuten. Die Termine für den Workshops sind der 18. und 25. Oktober sowie der 8. und 15. November. Beginn ist jeweils um 16.30. Um eine verbindliche Anmeldung bis Mittwoch, 16. Oktober wird gebeten.