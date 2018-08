26. August 2018, 21:51 Uhr Am Badesee Unbekannte brechen in Kiosk ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in den Kiosk am Eisolzrieder See in Bergkirchen eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Einbrecher mit Gewalt Zugang ins Innere, indem sie eine Bretterwand aufhebelten. Gleichwohl war der Raubzug für die Täter nur wenig ergiebig. Der Dachauer Polizeioberkommissar Stefan Reichenbächer spricht von einer "nur geringen Beute". Der Sachschaden am Kiosk bewegt sich im zweistelligen Bereich.