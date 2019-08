Am 09. September in Dachau

Der erste Unterrichtstag, sowie der späteste Einschreibetermin für die neu angemeldeten Schüler an der Berufsschule Dachau ist am Montag, 9. September. Der Unterricht beginnt an diesem Tag um 8.30 Uhr. Bei Blockbeschulungen werden die Schüler gebeten, sich auf der Homepage der Schule zu informieren. Die Ausbildungsbetriebe für das Schuljahr 2019/2020 können ihre neuen Auszubildenden online anmelden. Hierzu verwenden Sie die digitale Online-Anmeldung der Berufsschule Dachau auf der Internetseite www.berufsschule-dachau.de. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, die in Dachau beziehungsweise im Landkreis Dachau wohnen, müssen sich am Montag, 9. September, um 8.30 Uhr in der Berufsschule Dachau persönlich anmelden.

Folgende Ausbildungsberufe werden an der Berufsschule Dachau unterrichtet: Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Automatenfachmann/-frau, Bankkaufmann/-kaufrau, Berufsgrundschuljahr für Tischler/in (erstes Ausbildungsjahr), Tischler/in, Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Kaufmann/-frau im E-Commerce, Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel, KFZ-Mechatroniker/in, Maler- und Lackierer/in sowie Verkäufer/in.