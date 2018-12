4. Dezember 2018, 22:00 Uhr "Always there for you" Über alle Grenzen hinweg

Mathew James White und seine Band danken den Freiwilligen sogar mit einem eigenen Lied

Von Tom Hackbarth, Dachau

Egal, ob in Vereinen, in Helferkreisen, in Nachbarschaftshilfen oder sonstigen Institutionen, an diesem Mittwoch stehen einmal die freiwillig Engagierten im Mittelpunkt. Denn am 5. Dezember ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. "Überall in Bayern wird mit verschiedenen Aktionen auf die wertvolle Arbeit der Bürgerinnen und Bürger aufmerksam gemacht", teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Im Landkreis Dachau hat das Projekt "IMA - Integration mit Augenmaß" in Kooperation mit der Volkshochschule Bergkirchen sogar einen eigenen Song aufgenommen. Der Titel lautet "Always there for you".

Es geht also um den zwischenmenschlichen Zusammenhalt über alle Grenzen hinweg. Es singt die NGGU-Band ("Never Gonna Give Up") um Bandleader und Songwriter Mathew James White. Die Band besteht aus Menschen unterschiedlicher Nationen und kulturellem Hintergrund aus dem Landkreis Dachau. Die NGGU-Band trat bereits im Bayerischen Landtag bei der Verleihung des diesjährigen Integrationspreises im Mai, sowie beim Tag der offenen Tür im Landratsamt Dachau im Juni auf.

Zum Tag des Ehrenamtes haben sich 25 Freiwilligen-Agenturen (FA), Freiwilligen-Zentren (FZ) und Koordinierungszentren Bürgerschaftliches Engagements (KoBE), die sich im Integrationsbereich des bayernweiten Projektes "Miteinander leben - Ehrenamt verbindet" engagieren, mit der Botschaft "Wir l(i)eben Vielfalt im Engagement" zusammengetan. Eines dieser 25 Projekte in Bayern ist die "Integration mit Augenmaß" im Landkreis Dachau. Die Koordination hat die KoBE übernommen. Mit vielen Aktionen danken die Initiativen an Ort und Stelle den Freiwilligen.

"Miteinander leben - Ehrenamt verbindet" widmet sich der Integration durch bürgerschaftliches Engagement. Es wird seit 2016 vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales finanziell gefördert und von der Landesarbeitsgemeinschaft lagfa bayern e.V. koordiniert. Und Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer bringt es auf den Punkt: "Beim ehrenamtlichen Engagement spielen Alter, Herkunft und Nationalität keine Rolle. Denn sich freiwillig zu engagieren, verbindet die Menschen und bringt sie zusammen. Wenn man füreinander Verantwortung übernimmt, sind Unterschiede nicht mehr von Bedeutung."

Das Lied ist auf der Internetseite des Landratsamtes Dachau unter www.landratsamt-dachau.de/ehrenamt zu hören.