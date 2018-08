23. August 2018, 21:58 Uhr Altstadt Elektronische Tafel zeigt Platz im Parkhaus an

Für das Parkhaus in der Dachauer Altstadt gibt es jetzt automatische Parkplatzanzeiger. Gründe für das Aufstellen der zwei neuen, automatischen Verkehrsschilder, die auf das Parkhaus in der Altstadt hinweisen, sind vorhandene Parkmöglichkeiten besser auszulasten und den Parksuchverkehr zu verringern. In der Konrad-Adenauer-Straße und in der Augsburger Straße haben die Stadtwerke Dachau jeweils auf Höhe der Wieningerstraße große Schilder angebracht, die nicht nur auf das Parkhaus hinweisen, sondern auch mittels einer elektronischen Anzeige darüber informieren, ob darin noch Parkplätze frei sind oder nicht. Diese kleine Verkehrsmaßnahme ist die Umsetzung eines von Anwohnern und Geschäftsleuten an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) herangetragenen Wunsches.