Bei einer Ortsbesichtigung der Restaurierungsbaustelle Schultreppe 4 durch den Gemeinderat hat sich herausgestellt, dass einige bisher nicht geplante Maßnahmen notwendig sind, wie Bürgermeister Anton Kerle auf dem letzten Treffen des Gremiums vor Weihnachten berichtete. So muss eine Wandheizung in die künftigen Kindergartenräume im Erdgeschoss eingebaut werden. Die kommunale Kindereinrichtung "Kleine Strolche", die in der gegenüberliegenden Schultreppe 3 beheimatet ist, wird um eine Gruppe erweitert, sobald die Renovierungsarbeiten in der Hausnummer 4 abgeschlossen sind - das dreihundert Jahre alte, denkmalgeschützte Gebäude ist im Ort als "ganz alte Schule" bekannt. Im Obergeschoss müssen zudem besondere Lampen wegen der geringen Raumhöhe von gut zwei Metern eingebaut werden. Weitere Mehrkosten verursachen der Austausch von verkratzten Fensterscheiben und ein einheitlicher Verputz der Außenwände - beides Forderungen der staatlichen Denkmalschützer.