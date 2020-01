Die Volkshochschule (VHS) Altomünster bietet ein Workout für Männer mit Yogaübungen an, damit diese Kraft, Ausdauer und Flexibilität steigern können. Zehn Mal treffen sich die Teilnehmer von Montag, 13. Januar, an jeweils um 19 Uhr in der Schule (Faberweg 15). Jutta Fuhrmann zeigt den Männern, wie sie langsam beweglicher werden und weniger Beschwerden haben. Das Programm ist für Männer jeden Alters, mit Rücken-, Schulter- oder anderen orthopädischen Problemen, sowie an Fitness Interessierten. Unter Telefon 08254/2462 kann man sich noch bei VHS Altomünster anmelden.