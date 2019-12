Wer Lust hat, die Weihnachtszeit auch stimmlich auszuleben, kann zum "Weihnachtslieder-Selber-Singen" kommen. Dieses findet am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr statt und wird ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Veranstaltungsort ist der Altohof, der mit seiner vom Trubel etwas abgeschiedenen Lage, bestens dafür geeignet ist. Das Angebot richtet sich an jeden, der mitmachen will und dem das Singen Spaß und Freude bereitet. Auch ungeübte Sänger und insbesondere Kinder aller Altersstufen sind herzlich willkommen. Das Weihnachtsliedersingen führt Siegfried Bradl, Volksmusikberater des Bezirks Schwaben im Landkreis Aichach-Friedberg, gemeinsam mit seiner Frau Gisela durch. Bereits zum 14. Mal in diesem Jahr. Um das Mitsingen zu erleichtern wird das 32-seitige Liederheft "Alle Jahre wieder" zur Verfügung stehen, das zu einem kleinen Unkostenbeitrag erworben werden kann. Wer bereits ein Heft besitzt, sollte dieses mitbringen.