18. Januar 2019, 21:46 Uhr Altomünster Von der Königin bayerischer Nudeln

Die Dampfnudel ist die Königin der bayerischen Nudeln - so sieht das zumindest die Volkshochschule Altomünster. Bayerische Dampfnudeln mit einem richtigen "Schala" erfreuten sich weltweit allerhöchster Beliebtheit, "denn sie sind ein Essen mit langer Tradition." Da sich aber nur wenige zutrauen, die Königin der Bayerischen Nudeln zuzubereiten und als luftig-leichte Köstlichkeit mit der unwiderstehlichen Kruste am Boden, dem Schala, zu vollenden, bietet die VHS einen Kurs an. Los geht's am Donnerstag, 24. Januar, 19.30 bis 22 Uhr. Kursleiterin ist Elisabeth Glas, Talangerstraße 20 in Altomünster. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 08254/24 62 oder unter www.vhs-altomuenster.de entgegen. Teilnehmer sollen Schürze, Vorratsdose, Getränk und 5 Euro Materialgeld mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro.