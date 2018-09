18. September 2018, 22:03 Uhr Altomünster VHS-Vortrag über Stress im Berufsleben

Einen Vortrag zu den Themen Stress im Beruf, Burnout und Boreout bietet die VHS Altomünster an. Referent Florian Hörmann spricht aus der Perspektive einer leitenden Führungskraft und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Der Vortrag richtet sich besonders an Berufstätige und Leistungsträger aller Art. Beginn am Mittwoch, 26. September, in der VR-Bank ist um 18.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 08254/2462.