14. November 2018, 21:29 Uhr Altomünster Turbulente Komödie

Die Theatergruppe Altomünster führt die turbulente Komödie "All das fürs Familienglück" von Ray Cooney auf. Premiere ist am Samstag, 17. November, um 20 Uhr im Kapplerbräusaal Altomünster. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 18. November, und und am darauffolgenden Wochenende: am Sonntag, 25. November, um 18.30 Uhr, sowie am Freitag und Samstag, 23. / 24. November, um 20 Uhr. Eintrittskarten zu acht Euro (Kinder bis 14 Jahre frei) im Infobüro der Gemeinde Altomünster. Marktplatz 7, Telefon 08254/999744 oder Mail info-buero@altomuenster.de.