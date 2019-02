18. Februar 2019, 21:44 Uhr Altomünster Tipps aus erster Hand

Professoren informieren über Studium an Fachoberschule

Zum zweiten Mal bietet die Volkshochschule Altomünster eine Studienberatung von Professoren für Fachoberschüler, Berufsoberschüler und Gymnasiasten an, die an einer Fachhochschule studieren wollen. Sechs Hochschullehrer, die in der Gemeinde leben, stellen sich ehrenamtlich für eine unverbindliche Studienberatung zur Verfügung. Vier von ihnen vertreten die Fächer Betriebswirtschaft, Chemie, Interfacedesign und Maschinenbau. Die Ruheständler Joachim Geisweid und Wilhelm Liebhart stehen mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung für noch Unentschlossene bereit.

Florian Hörmann, tätig an der Fakultät für Maschinenbau in Augsburg, hat die Fachgebiete Werkzeugmaschinen und Fertigungsverfahren, unterrichtet aber auch Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure. Jürgen Schröder ist Spezialist für Logistik und Produktionsorganisation an der Business School der Technischen Hochschule Ingolstadt. Seine Kollegin, die Diplomdesignerin Ingrid Stahl, lehrt dort im Bereich Mensch-Maschine-Interface Design. In München doziert Klaus Peter Zeyer an der Fakultät für Naturwissenschaften und Mechatronik. Seine Fächer sind die Verfahrenstechnik, die technische Chemie, die Apparatetechnik, die Reaktionskinetik und elektrochemische Speicher- und Wandlersysteme.

Die Professoren sind sich einig, dass eine solide und anwendungsorientierte Ausbildung entscheidend für den beruflichen Werdegang ist. Die Beratung findet am Samstag, 9. März, ab 10 Uhr im Thoma-Zimmer im Kapplerbräu statt. Eine Anmeldung bei der VHS unter 08254 / 2462 oder 99 70 80 oder per E-Mail vhs-altomuenster@t-online.de ist erforderlich.