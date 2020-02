Vier Unbekannte haben am Mittwochabend gegen 22 Uhr am Bahnhof in Altomünster eine abgestellte S-Bahn mit Graffiti beschmiert. Wie die Bundespolizei berichtet, filmten Zeugen die Sprayer, die anschließend in Richtung Marktplatz flüchteten. "Zwei der Zeugen, eine 19-Jährige und ein 24-Jähriger aus Altomünster, nahmen unerschrocken die Verfolgung der vier Flüchtenden auf", heißt es in der Pressemitteilung. Letztlich entkamen die Täterverdächtigen unerkannt. Auch die Fahndung eintreffender Streifen von Landes- und Bundespolizei blieb erfolglos. Für die weiteren Ermittlungen konnten die Zeugen jedoch wichtige Hinweise geben.

An der S-Bahn fand die Polizei ein Graffiti von circa 35 Quadratmetern vor. Die Schadenshöhe für die aufwendige Reinigung der S-Bahn beträgt rund 2000 Euro. Nach Angaben der Bundespolizei fällt die S-Bahn für den regulären Betrieb aus. "Für Reisende kann sich dies in Zugausfällen und Verspätungen bemerkbar machen." Das Besprühen von S-Bahnen und Bahnanlagen gelte keinesfalls als Kunst. "Es handelt sich um eine Straftat, die der Deutschen Bahn erhebliche Kosten und Aufwand bereitet." Zeugen von Graffititaten können der Polizei helfen, Straftäter zu ermitteln, indem sie Beobachtungen umgehend melden und wenn möglich, Fotos oder Videos von Täter und Tat anfertigen, so die Bundespolizei.