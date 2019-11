Was einst die Lebensader für Handwerker und Manufakturen war, plätschert heute gemütlich und romantisch durch eines der angesagtesten Szeneviertel Münchens: der Glocken- und Westermühlbach. Auf einem Spaziergang entlang dieser beiden Bäche erzählt die Dozentin Petra Rhinow allen Interessierten über die Geschichte des Glockenbachviertels bis hin zum Dreimühlenviertel. Dabei können die Teilnehmer nette Lokale entdecken und malerische Straßenzüge. Der Spaziergang, den die VHS Altomünster in Kooperation mit der VHS Bergkirchen anbietet, findet am Samstag, 16. November statt. Start ist um 15 Uhr. Treffpunkt ist die Pestalozzi Straße 6. Der Spaziergang dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Wer dabei sein möchte, kann sich bei der VHS Altomünster unter Telefon 08254/2462 oder im Internet auf der Homepage unter www.vhs-altomuenster.de anmelden.