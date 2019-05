20. Mai 2019, 21:47 Uhr Altomünster Rotes Kreuz weiht neues Fahrzeug ein

Das neue Rettungsfahrzeug der Helfer vor Ort in Altomünster wird am Sonntag, 26. Mai, im BRK-Haus, Sudetenplatz 1, eingeweiht. Die wichtige Neuanschaffung will das Rote Kreuz mit der Bevölkerung feiern. 10.15 Uhr, Messe in St. Alto und St. Birgitta; 11.30 Uhr erfolgt die Fahrzeugsegnung; 12 Uhr treffen sich die Teilnehmer zum Mittagessen. Es gibt auch eine Fahrzeugschau, Schauübungen, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen.