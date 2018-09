13. September 2018, 22:20 Uhr Altomünster Radler stürzt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Radfahrer in Altomünster am Mittwoch leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Auto kurz nach 16 Uhr auf der Pipinsrieder Straße in Richtung Pipinsried. An der Asbacher Straße bog der Mann aus Altomünster nach links ein und übersah dabei einen entgegenkommenden 51jährigen Radfahrer. Der Radfahrer, ebenfalls aus Altomünster, erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Dachau gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1400 Euro.