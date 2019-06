28. Juni 2019, 22:01 Uhr Altomünster Plastiktüte bringt Radler zu Fall

Eine Lebensmitteltüte, die am Lenker seines Fahrrades hing, ist einem Radfahrer zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei mitteilt, kam der 21-Jährige am Freitag um Mitternacht in Schönbrunn zu Sturz. Er erlitt dadurch zahlreiche Abschürfungen. Der junge Mann, der in Schönbrunn wohnt, fuhr auf der Kaiserstraße in Richtung Durchsamsried, als die Tüte in die Speichen des Vorderrades geriet.