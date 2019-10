Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagabend zum Brand eines Pferdestalles in Altomünster gekommen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilt. Auch die zehn eingestellten Pferde konnten von den Eigentümern rechtzeitig aus dem Stall herausgebracht werden. Kurz vor 20 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle der Brand eines Pferdestalles auf einem landwirtschaftlichen Anwesen mitgeteilt. Die aus Altomünster und Umgebung angeforderten Feuerwehren löschten den Brand im Laufe des Abends. Der Stall konnte nicht gerettet werden, das Gebäude brannte vollständig nieder.

Auch eine angrenzende Reithalle wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Weil zunächst einige der geretteten Pferde vom Gelände flüchteten, waren die Helfer neben der Brandbekämpfung auch damit beschäftigt, die nähere Umgebung nach den Tieren abzusuchen. Für die Unterstützung der Suche kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die abgängigen Pferde wurden am späten Abend aufgefunden und konnten wohlbehalten eingefangen werden. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm noch am Abend die ersten Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache auf, derzeit liegen aber noch keine Ergebnisse vor. Erst am Montagmorgen werden Brandermittler des Fachkommissariats für Branddelikte vor Ort ihre Arbeit aufnehmen und untersuchen, wie es zu dem Feuer kommen konnte, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der SZ.