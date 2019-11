Der oberbayerische Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler liest am Samstag, 9. November, aus seinem Gedichtband "Herbstwindwischpara". Die Gedichte sind allesamt in bairischer Mundart, die Texte philosophisch. Sie ziehen einen feinen Bogen zwischen Melancholie und bissigem Witz. Kathrin Krückl und Martin Off vertonen die Lesung mit Musik, so dass in der Alten Schule in Lauterbach eine herbstliche Seelenlandschaft entsteht. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten können unter KartenvorverkaufASL@gmail.com oder telefonisch unter 0176/11245885 vorbestellt werden.