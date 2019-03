4. März 2019, 22:00 Uhr Altomünster-Nagyvenyim Partnerschaft wird 25 Jahre alt

Die Partnerschaft des Marktes Altomünster mit der Gemeinde Nagyvenyim in Ungarn lebt: Gemeinsam werden beide Kommunen das 25-jährige Jubiläum der Freundschaft am 7. September begehen. Ein erstes Treffen mit den Teilnehmern findet am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Dabei soll der Ablauf des Festes besprochen werden.