Die Volkshochschule Altomünster bietet eine Tour durch die Kanäle und somit durch Münchens imposante Unterwelt an. Teilnehmer erkunden ein im Jahr 1902 erbautes Regenauslassbauwerk und erfahren mehr über den Arbeitsalltag der Kanalarbeiter in diesem unterirdischen Labyrinth. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 8. Oktober, sie dauert von 12 bis 14 Uhr. Treffpunkt ist an der Ecke Akademie-/Türkenstraße, Haltestelle der U3 und U6 "Universität". Die Teilnahme kostet 5 Euro. Die Anmeldung erfolgt bei der VHS Altomünster unter 08254/24 62 oder www.vhs-altomuenster.de.