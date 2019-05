31. Mai 2019, 21:56 Uhr Altomünster Motorradfahrer fliegt aus der Kurve

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstag auf der Staatsstraße 2047 die Kontrolle über sein Zweirad verloren. Der 18-Jährige war von Unterzeitlbach in Richtung Kleinberghofen unterwegs, als er laut Polizei in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der junge Mann aus Affing blieb unverletzt, seine 20-jährige Sozia musste mit einem Handgelenksbruch ins Klinikum Aichach gebracht werden.