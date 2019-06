2. Juni 2019, 21:51 Uhr Altomünster Mit zwei Promille Unfall gebaut

54-jähriger Aichacher streift entgegenkommendes Auto

Ein aufmerksamer Autofahrer hat am Samstagmittag auf der Staatsstraße 2047 wohl Schlimmeres verhindert. Laut Polizei beobachtete er wie das Auto vor ihm in Schlangenlinien fuhr und mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. In Wollomoos kam es sogar zu einer Streifkollision mit einem Suzuki Vitara. Beide Autos wurden dabei erheblich beschädigt. Dennoch hielt keiner der Fahrer an. Der aufmerksame Fahrer nutzte die nächste Gelegenheit zu einem gewagten Überholmanöver und zwang den vor ihm fahrenden 54-jährigen Aichacher anzuhalten. Dieser steuerte seinen Wagen nach links in eine Einmündung und krachte gegen eine steinerne Garteneinfassung. Die herbeigerufene Polizei bemerkte sofort die Alkoholisierung des Aichachers. Der Schnelltest zeigte, dass der Mann mehr als zwei Promille Alkohol intus hatte. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Ihm droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Den Schaden an seinem Wagen schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro.

Vom Suzukifahrer fehlt kurioserweise bislang jede Spur. Zeugen sagen, das Auto war silber-grau und hatte ein Dachauer Kennzeichen. Es soll Richtung Aichach weitergefahren sein, obwohl es erheblich beschädigt war. Der Unfall ereignete sich um 12.30 Uhr. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf den Geschädigten. Wer etwas dazu beitragen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 08131/5610 bei der Inspektion in Dachau zu melden.