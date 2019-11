Die Volkshochschule Altomünster bietet am Donnerstag, 14. November, eine Klangschalenmeditation an. Auf diese Weise sollen die Teilnehmer auf eine Klangreise beziehungsweise Phantasiereise entführt werden. Die Töne der Klangschale können zu einer tiefen, meditativen Entspannung führen und die Ganzheit des Menschen auf besondere Weise ansprechen. Die heilsamen Klänge und Schwingungen stärken und harmonisieren Körper, Geist und Seele. Ein einzigartiges Wohlgefühl durchströmt den ganzen Körper. Auf diese Weise können Verspannungen gelöst und Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Eine Klangmeditation dient der Entspannung, Harmonisierung, Bewusstwerdung und ist Hilfestellung zur wirkungsvollen Unterstützung des Wohlbefindens und der Gesundheit. Wer sich darauf einlassen möchte, sollte am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr im großen Raum des alten Rathauses sein. Mitbringen sollten die Teilnehmer Isomatte, Decke, warme Socken und Kissen. Den Kurs leitet Gabriele Seidenath. Die Teilnahme kostet 22 Euro. Anmeldung unter Telefon 08254/2462.