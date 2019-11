Unter dem Motto "Aufbrechen und Ankommen" bietet Diakon Raimund Richter am Samstag, 16. November eine meditative Herbstwanderung von Altomünster zum Petersberg an. Einzelne Impulse sollen dazu inspirieren, auf die Wegmarken unseres Lebens, den Zauber der Augenblicke und auf das Glück unserer Ankünfte zu schauen. Das Gemeinschaftserlebnis soll dabei im Mittelpunkt stehen. Neun Kilometer laufen die Teilnehmer. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Bahnhof Indersdorf, Abmarsch um 13.15 am Bahnhof Altomünster.