24. April 2019, 22:03 Uhr Altomünster Kneipenfestival

Es ist schon eine feste Institution in Altomünster: das Kneipenfestival. Am Samstag, 27. April, um 20.30 Uhr ist es wieder so weit. In kaum einer vergleichbaren Veranstaltung können die Besucher vor so charmanter Kulisse auf und um den Marktplatz zusammenkommen und ohne größere Distanzen zu überbrücken, von Lokal zu Lokal, von Bühne zu Bühne, von Band zu Band ziehen. Es wird heuer 15 Bands auf sechs Bühnen geben. Musikchef Toni Christl rückt den Fokus wieder mehr in Richtung Bands aus der Region. Trotzdem wird es, wie gewohnt, eine bunte Mischung aus altbekannten Kneipenfestival-Veteranen, neuen Gruppen und unterschiedlichen Stilrichtungen geben.