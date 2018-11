23. November 2018, 22:01 Uhr Altomünster Kloster bleibt in der Hand der Kirche

Auf diese Botschaft warten die Bewohner der Gemeinde Altomünster seit Jahren schon: "Das Kloster wird eine Einrichtung der Kirche bleiben", verkündete Bürgermeister Anton Kerle (CSU) auf der Bürgerversammlung im Maierbräu, die mit 120 Zuhörern außergewöhnlich gut besucht war. Das habe ihm Kardinal Reinhard Marx persönlich versichert, sagte Kerle. Die Erzdiözese München plant demnach, eines ihrer Häuser in München aufzulösen und nach Altomünster zu verlegen. Um welche Art von Einrichtung es sich handelt, wusste Bürgermeister Kerle auf der Bürgerversammlung noch nicht zu sagen. Nur so viel: Die Realisierung wird sich sicher über einen langen Zeitraum hinziehen. "Das Kloster muss zuerst aufwendig renoviert werden", erläuterte der Bürgermeister. Die Erzdiözese rechne mit Kosten von vierzig bis fünfzig Millionen Euro. Ein Betrag, den auch ein reiche Institution wie die Katholische Kirche nicht einfach so stemmen könne, meinte der Rathauschef.

Das Gespräch mit dem Erzbischof scheint erfreulich verlaufen zu sein. Ferner habe er, sagte Kerle, den Kardinal "angemahnt", das Pfarrheim für die Altomünsterer Pfarrgemeinde nicht aus den Augen zu verlieren. Das Projekt wurde schon vor Jahren geplante, geschehen ist unterdessen jedoch nichts. Kardinal Marx habe Verständnis gezeigt, teilte Kerle weiter mit. Der Bürgermeister folgert daraus: "Das neue Pfarrheim wird deutlich schneller kommen als die Renovierung des Klosters dauern wird."