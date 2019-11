Unter dem Motto "Aktiv werden für unsere Zukunft" nimmt in der Marktgemeinde eine neu gegründete Projektgruppe Klimaschutz am kommenden Samstag ihre Arbeit auf und sucht noch engagierte Mitstreiter. Initiatoren der Gruppe sind der Augsburger Hochschul-Professor Florian Hartmann und Tanja Lademann vom CSU-Ortsverband Altomünster. Hartmann ist schon für die VHS Dachauer Land aktiv gewesen, etwa mit einem Vortrag mit dem Titel "Klimawandel anhand von Fakten erklärt - ohne Parteifärbung". Er trat auch in Altomünster auf - und traf laut Lademann auf "reges Interesse". Daraus resultierte die Gründung der Gruppe, die sich die "Erarbeitung einer Vision" auf die Fahnen geschrieben hat. Das Ziel lautet: "Lebenswerte Zukunft in Altomünster". Das Treffen am Samstag sei ein "erster gemeinsamer Schritt", berichtet Lademann. Sie erwartet, dass sich aus der Arbeitsgruppe weitere Projekte entwickeln werden. Jeder, der den Wunsch habe, "etwas aktiv für den Schutz des Klimas und der Umwelt zu tun", sei herzlich eingeladen, egal, ob er oder sie sich kontinuierlich oder sporadisch engagieren wolle oder "nur mal hineinschnuppern".

Das erste Treffen ist für Samstag, 16. November, angesetzt und soll von 14 Uhr bis 17 Uhr im Gebäude der Altomünsterer Volksbank Raiffeisenbank-Zweigstelle in der Bahnhofstraße stattfinden (Eingang auf der Gebäude-Rückseite).