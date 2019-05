28. Mai 2019, 22:31 Uhr Altomünster Jazzfrühschoppen

Jazzfrühschoppen unter Kastanien heißt es an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, wieder in Altomünster. Von elf Uhr an spielen die Jazz Kids aus München Dixieland und New-Orleans-Jazz, Swing und Blues im stimmungsvollen Ambiente neben dem Kapplerbräu-Saal in der Nerbstraße. Bereits seit 25 Jahren organisiert der Kulturförderkreis Altomünster den Jazzfrühschoppen. Noch viel länger gibt es die Jazz Kids. Sie bezeichnen sich selbst als "Grooveties, die Musik machen, die noch älter ist, als sie selbst". Der Jazzfrühschoppen findet bei jedem Wetter statt - bei Regen im Kapplerbräusaal.