Auch 2019 gibt es wieder eine Boogie Woogie Nacht im Brauereigasthof Maierbräu in Altomünster. Nach dem erfolgreichen, weil komplett ausverkauften Konzert mit den vier Pianisten an zwei Klavieren, wurde eine Fortsetzung der Musikreihe "Boogie-Nacht" jetzt für Samstag, 19. Oktober, festgelegt. Als musikalischer Gastgeber führt Christian Christl durch das Programm und wird den Gasthof in einen Jazzclub der 1930er Jahre verwandeln. Eingeladen hat er dazu virtuose Musikerkollegen: Günther Straub aus Linz und Christian Noll aus Moers am Niederrhein. Es lohnt sich, bereits um 18 Uhr einen Platz zu reservieren, denn die Wirtsfamilie Langenkämper bereitet eine auf den Abend abgestimmte "Boogie Woogie Speisekarte"mit bayerischen Köstlichkeiten vor. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 20 Euro und sind übers Brauereibüro unter Telefon 08254/ 998 721 zu erwerben.