13. März 2019, 22:13 Uhr Altomünster Hilfe bei Arthrose

Viele aber nicht nur ältere Menschen kennen das nur zu gut: Die Gelenke reiben, schmerzen und lassen sich schlecht bewegen. Beim Arzt bekommt man Spritzen gegen die Arthroseschmerzen oder muss sich gar operieren lassen. Aber Delia Ledutke kennt auch Möglichkeiten, wie man auf natürliche Weise etwas gegen Arthrose tun kann. In ihrem Vortrag zeigt sie am Mittwoch, 20. März, was man tun kann um weniger Arthrose zu bekommen und dadurch mehr Lebensfreude zu haben. Für den Vortrag ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule Altomünster nötig unter Telefon 08254/2462. Die Teilnahme kostet acht Euro. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Schule.