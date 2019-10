Das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern lädt am Montag, 4. November, zum geselligen Wirtshaussingen nach Altomünster. Im historischen Brauereigasthof Maierbräu stimmt Volksmusikpfleger Ernst Schusser lustige Lieder an. In seinem Repertoire sind auch Wirtshauslieder und Couplets. Schusser will aber nicht allein singen, alle sind eingeladen zum Mitsingen. Liederhefte stellt das Volksmusikarchiv bereit. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.