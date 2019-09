Die Volkshochschule Altomünster bietet im Oktober zwei Besuche der Alpakas im Weilachtal an. In der Weilachmühle in Thalhausen können die Teilnehmer etwas ganz Besonderes erleben, denn dort gibt es Neuweltkamele, besser bekannt als Alpakas, zu bestaunen, heißt es in der Ankündigung. Am Anfang lernt man den Hof und seine Bewohner kennen. Schon die Herde, es handelt sich um etwa 40 Tiere, stellt eine Attraktion dar. Man erfährt viel Wissenswertes über das Wesen, die Zucht und Haltung der Alpakas. Erst im Stall, danach mit den Tieren raus in die freie Natur bei einer kleinen Wanderung, Ruhe und Entspannung in der Landschaft genießen. Die Führungen leitet Christian Tesch. Sie finden an den Sonntagen 6. und 13. Oktober jeweils von 14 bis 16 Uhr in der Weilachmühle Thalhausen statt. Die Teilnahmegebühr kostet 16 Euro für Kinder von sechs bis 16 Jahren und acht Euro für Erwachsene. Anmeldung bei der VHS Altomünster, Tel. 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.