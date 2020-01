Die VHS Altomünster bietet am Freitag, 10. Januar, eine einstündige Führung "Hinter den Kulissen der Bayerischen Staatsbibliothek in München" an. Die Bayerische Staatsbibliothek ist eine der größten und bedeutendsten ihrer Art in Europa. Bei dieser Führung unter Leitung von Gerhard Gerstenhöfer sollen alle Interessierten in einem informativen Gang durch die Magazine die Dimensionen der Bibliothek hautnah erleben und erfahren, dass es viel Interessantes zu wissen gibt über ihre einzigartigen Bestände. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Teilnahmegebühr in Höhe von fünf Euro ist für den Verwaltungsaufwand der Volkshochschule. Treffpunkt ist um 14.15 Uhr an der Haupttreppe des Eingangsbereichs der Bayerischen Staatsbibliothek, Ludwigstraße 16 in München. Die Führung ist nicht barrierefrei. Anmeldung bei der VHS Altomünster, unter 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.